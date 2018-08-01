поиск по сайту
 

На ремонт тепломагистрали на улице Красной Армии потратят 28 млн. рублей

Сегодня, 08:00
На ремонт тепломагистрали на улице Красной Армии потратят 28 млн. рублей
В первые дни августа на улице Красной Армии в Курске начались работы по замене трубопровода. Как рассказали в курском филиале ПАО «Квадра», этот участок тепломагистрали находится в эксплуатации с 1973 года. Из-за регулярных подтоплений сети сточными и ливневыми водами трубопровод просто проржавел. При этом участок снабжает горячей водой и теплом 43 жилых дома, восемь учебных заведений, семь медучреждений и один детский сад. Два года назад было решено полностью заменить теплотрубопровод.  В прошлом году в рамках первого этапа реконструкции заменили 790 метров магистрали, ещё 690 метров — на улице Кольцова. Работы обошлись в 42,5 миллиона рублей. В этом году на участке между улицами Бочарова и Белинского теплоэнергетики заменят 1785 метров сети, запорную арматуру, неподвижные опоры и устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании водой. На всё это потребуется чуть больше 28 миллионов рублей. Уже вскрыли асфальт. В ближайшие две недели специалисты демонтируют ветхий участок тепломагистрали протяженностью 900 метров и приступят к укладке новой сети. Работы завершатся 30 сентября. В следующем году теплоэнергетики заменят оставшуюся часть теплопровода на участке от улицы Белинского до улицы Добролюбова.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама