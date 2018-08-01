На ремонт тепломагистрали на улице Красной Армии потратят 28 млн. рублей

В первые дни августа на улице Красной Армии в Курске начались работы по замене трубопровода. Как рассказали в курском филиале ПАО «Квадра», этот участок тепломагистрали находится в эксплуатации с 1973 года. Из-за регулярных подтоплений сети сточными и ливневыми водами трубопровод просто проржавел. При этом участок снабжает горячей водой и теплом 43 жилых дома, восемь учебных заведений, семь медучреждений и один детский сад. Два года назад было решено полностью заменить теплотрубопровод. В прошлом году в рамках первого этапа реконструкции заменили 790 метров магистрали, ещё 690 метров — на улице Кольцова. Работы обошлись в 42,5 миллиона рублей. В этом году на участке между улицами Бочарова и Белинского теплоэнергетики заменят 1785 метров сети, запорную арматуру, неподвижные опоры и устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании водой. На всё это потребуется чуть больше 28 миллионов рублей. Уже вскрыли асфальт. В ближайшие две недели специалисты демонтируют ветхий участок тепломагистрали протяженностью 900 метров и приступят к укладке новой сети. Работы завершатся 30 сентября. В следующем году теплоэнергетики заменят оставшуюся часть теплопровода на участке от улицы Белинского до улицы Добролюбова.