31 августа в Курской области завершится купальный сезон

Из-за жаркой погоды всё больше курян стремятся отдохнуть на берегу водоёмов. Всего в регионе функционируют 58 официальных пляжей, на территории которых каждый день работают как минимум по два спасателя. Эти пляжи будут работать до 31 августа – именно в этот день завершится купальный сезон. Спасатели напоминают, с начала купального сезона утонуло уже 6 человек, и просят курян отказаться от купания на так называемых диких пляжах, а также в состоянии алкогольного опьянения