поиск по сайту
 

31 августа в Курской области завершится купальный сезон

Сегодня, 08:30
31 августа в Курской области завершится купальный сезон
Из-за жаркой погоды всё больше курян стремятся отдохнуть на берегу водоёмов. Всего в регионе функционируют 58 официальных пляжей, на территории которых каждый день работают как минимум по два спасателя. Эти пляжи будут работать до 31 августа – именно в этот день завершится купальный сезон.  Спасатели напоминают, с начала купального сезона утонуло уже 6 человек, и просят курян отказаться от купания на так называемых диких пляжах, а также в состоянии алкогольного опьянения

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама