Курский «Авангард» на выезде обыграл дубль «Зенита»
Сегодня, 09:31
Курский «Авангард» в воскресенье обыграл петербургский «Зенит-2» в матче 6-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу курян. В команде победителей отметился Александр Касьян, в составе дубля «Зенита» мяч в свои ворота отправил Владислав Молчан, ещё один гол забил Леон Мусаев. Таким образом, «Авангард» вышел на 7-е место турнирной таблицы с 10 очками, «Зенит-2» остался на последней строке, не набрав ни одного балла. Следующую игру куряне проведут с калининградской «Балтикой» на своём поле 18 августа.