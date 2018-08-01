Двое курян за неделю совершили 6 краж

В Кореневском районе полицейские установили подозреваемых в серии краж. Двое ранее несудимых мужчин 32-х и 36-ти лет за первую неделю августа совершили 6 преступлений. Сначала злоумышленники украли из гаража велосипед. Затем их выбор пал на аккумуляторы от большегрузов. Одним из объектов хищения стала неработающая станция технического осмотра. За несколько рейсов на машине подельники вывезли оборудование на 200 тысяч рублей. Похищенное прятали в своих гаражах, собираясь позже продать. Как сообщили в УМВД, краденое уже изъято, после следствия его вернут владельцам. По фактам преступлений возбуждены уголовные дела. Подозреваемые на время суда останутся под подпиской о невыезде. Сейчас полицейские выясняют причастность злоумышленников к другим преступлениям.



