Курянину на переходе переехали ногу

На выходных в Курске пострадал пешеход, переходивший дорогу по «зебре». ДТП случилось на улице 50 лет Октября в субботу, 11 августа, около 12:30.

По данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель автомобиля «Опель Астра» двигался по улице 50 Лет Октября в сторону улицы Гремяченская. Напротив дома №124 молодой человек совершил наезд на 47-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль проехал по ноге мужчины. В результате его доставили в больницу с закрытым перелом пальцев левой стопы.



