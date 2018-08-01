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Курянину на переходе переехали ногу

Сегодня, 13:39
Курянину на переходе переехали ногу
На выходных в Курске пострадал пешеход, переходивший дорогу по «зебре». ДТП случилось на улице 50 лет Октября в субботу, 11 августа, около 12:30.
По данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель автомобиля «Опель Астра» двигался по улице 50 Лет Октября в сторону улицы Гремяченская. Напротив дома №124 молодой человек совершил наезд на 47-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль проехал по ноге мужчины. В результате его доставили в больницу с закрытым перелом пальцев левой стопы.

 

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