В столкновении «Дэу» и ВАЗа пострадали четыре человека

Сразу 4 человека пострадали в аварии, которая произошла в Курске вечером 11 августа. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в субботу около 21 часа напротив дома 177-а по Нижней Казацкой. По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗ-2115, двигаясь со стороны Кавказской в направлении Пучковки, на повороте допустил столкновение со встречным автомобилем «Дэу Нексия», за рулем которого находился 25-летний курянин. В результате аварии травмы получили оба водителя, а также два пассажира. Всех пострадавших отправили в больницу. Отмечается, что водитель «Дэу» был трезв, у водителя отечественной легковушки взяли анализы для проведения медосвидетельствования на состояние опьянения.



