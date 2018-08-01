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В столкновении «Дэу» и ВАЗа пострадали четыре человека

Сегодня, 14:16
В столкновении «Дэу» и ВАЗа пострадали четыре человека
Сразу 4 человека пострадали в аварии, которая произошла в Курске вечером 11 августа. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в субботу около 21 часа напротив дома 177-а по Нижней Казацкой. По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗ-2115, двигаясь со стороны Кавказской в направлении Пучковки, на повороте допустил столкновение со встречным автомобилем «Дэу Нексия», за рулем которого находился 25-летний курянин. В результате аварии травмы получили оба водителя, а также два пассажира. Всех пострадавших отправили в больницу. Отмечается, что водитель «Дэу» был трезв, у водителя отечественной легковушки взяли анализы для проведения медосвидетельствования на состояние опьянения.

 

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