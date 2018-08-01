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Жители привокзальной части Курска проведут без горячей воды еще 2 недели

Сегодня, 14:26
Жители привокзальной части Курска проведут без горячей воды еще 2 недели
Жителям привокзальной части Курска придется обходиться без горячей воды еще 2 недели из-за ремонта котельной 113 квартала. Об этом сообщает курский филиал «Квадры». Горячую воду на улицы Островского, Октябрьская, Маяковского, Дубровинского, Интернациональная, Бутко, Западный парк, Театральная и 2-я Новоселовка должны были дать сегодня. Гидравлические испытания прошли по графику, опрессовка теплосетей в привокзальной части Железнодорожного округа завершена. Подача горячей воды возобновится, как только собственник котельной 113-го квартала - Орловско-Курское отделение Московской железной дороги - завершит ремонт ее оборудования. По предварительным данным, это произойдет 27 августа.

 

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