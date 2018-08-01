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Курянину вынесли приговор за пьяную езду и оскорбление полицейского

Сегодня, 14:36
Курянину вынесли приговор за пьяную езду и оскорбление полицейского
В Касторенском районе вынесли приговор по уголовному делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и оскорблении сотрудника ГИБДД. Как рассказали в прокуратуре, на скамье подсудимых оказался 38-летний житель Курска. Этой весной мужчина, имея непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишенным водительских прав, приехал на машине к бывшей супруге в Касторенский район. Его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, так выяснилось, что курянин снова сел за руль нетрезвым. В процессе разбирательства в присутствии понятых мужчина оскорбил инспектора ДПС, применив нецензурную лексику. Суд признал курянина виновным. В качестве наказания ему назначили 400 часов обязательных работ, также его в очередной раз лишили водительских прав сроком на 2,5 года.

 

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