Из-за отвалившегося колеса пострадали водитель и пассажирка самодельной машины

ДТП с не совсем обычным транспортным средством зафиксировали в Мантуровском районе 11 августа. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла на 4-м километре трассы «2-е Засеймье – Орлянка – Малая Зуевка». По предварительным данным, 51-летний водитель, управляя самодельным транспортным средством, двигался в направлении села Орлянка. В пути у машины отсоединилось левое заднее колесо. Из-за этого техника опрокинулась на бок. В происшествии травмы получили водитель и 45-летняя пассажирка транспортного средства. Их доставили в больницу.



