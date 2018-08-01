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Из-за отвалившегося колеса пострадали водитель и пассажирка самодельной машины

Сегодня, 14:57
Из-за отвалившегося колеса пострадали водитель и пассажирка самодельной машины
ДТП с не совсем обычным транспортным средством зафиксировали в Мантуровском районе 11 августа. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла на 4-м километре трассы «2-е Засеймье – Орлянка – Малая Зуевка». По предварительным данным, 51-летний водитель, управляя самодельным транспортным средством, двигался в направлении села Орлянка. В пути у машины отсоединилось левое заднее колесо. Из-за этого техника опрокинулась на бок. В происшествии травмы получили водитель и 45-летняя пассажирка транспортного средства. Их доставили в больницу.

 

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