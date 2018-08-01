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В Курске устанавливают мусорные контейнеры для пластика

Вчера, 08:09
В Курске устанавливают мусорные контейнеры для пластика
Курск переходит на раздельный сбор мусора. Сейчас устанавливают контейнеры для пластиковых бутылок в Центральном округе и на части площадок Железнодорожного. Их уже около сотни. К концу года ПЭТ-тару будут собирать во всем городе, и емкостей будет порядка 600. Курян призывают откручивать крышки бутылок. На сортировке это занимает слишком много времени. А закрытая тара взрывается под прессом. Со временем кроме пластика будет отсортировываться бумага. В перспективе и утилизация опасных отходов: батареек, аккумуляторов, ртутных элементов. Каким образом осуществлять их сбор - будут решать с управляющими компаниями.
 
По материалам ГТРК "Курск"

 

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