В Курске устанавливают мусорные контейнеры для пластика

Курск переходит на раздельный сбор мусора. Сейчас устанавливают контейнеры для пластиковых бутылок в Центральном округе и на части площадок Железнодорожного. Их уже около сотни. К концу года ПЭТ-тару будут собирать во всем городе, и емкостей будет порядка 600. Курян призывают откручивать крышки бутылок. На сортировке это занимает слишком много времени. А закрытая тара взрывается под прессом. Со временем кроме пластика будет отсортировываться бумага. В перспективе и утилизация опасных отходов: батареек, аккумуляторов, ртутных элементов. Каким образом осуществлять их сбор - будут решать с управляющими компаниями.

По материалам ГТРК "Курск"



