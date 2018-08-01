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В Курской области из-за жары ограничили посещение лесов

Сегодня, 15:50
В Курской области из-за жары ограничили посещение лесов
Комитет лесного хозяйства Курской области ограничил посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств. Это связано с увеличением класса пожарной опасности до IV и особым противопожарным периодом из-за жары и засухи. Совместно с правоохранительными органами создаются контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, прибывающих в леса. Выявлять нарушителей будут специально организованные патрули. При обнаружении лесных пожаров необходимо немедленно уведомлять по номеру 112, в региональный пункт диспетчерского управления САУ КО «Лесопожарный центр» по телефону 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или по телефонам 8 (4712) 53-04-25,53-21-75.
Кроме того, спасатели предупреждают жителей и гостей региона о том, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима увеличиваются и составят:
-на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
-на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
-на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

 

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