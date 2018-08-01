Спасатели помогли курянину снять кольцо со сломанной руки

Необычная просьба о помощи поступила в «Службу спасения» сегодня от жителя поселка Искра Курского района. Пенсионер рассказал, что сломал руку и обратился в медицинское учреждение. Врачи наложили мужчине гипс. Однако и пострадавший, и медики упустили один момент: на руке у курянина осталось обручальное золотое кольцо. За ночь рука опухла, и кольцо стало причиной сильных болей: самостоятельно снять украшение с пальца не получалось. На место выехали спасатели. По данным МЧС, вся операция заняла чуть меньше минуты. Кольцо сняли с помощью кусачек. В этом году это первый подобный вызов. В прошлом таких сообщений было шесть. Чаще всего пострадавшими были беременные женщины, именно у них наблюдаются частые отеки.



