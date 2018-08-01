Сотрудникам строительной фирмы не заплатили 4 миллиона

В Курске по факту невыплаты зарплаты сотрудникам одной из строительных организаций возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, руководство фирмы в полном объеме более двух месяцев не платило за труд 79 работникам. В результате перед потерпевшими, не получившими зарплату за январь — апрель, образовалась задолженность более 4 миллионов рублей. Устанавливаются обстоятельства преступления и виновные лица. Расследование уголовного дела продолжается.



