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Сотрудникам строительной фирмы не заплатили 4 миллиона

Вчера, 08:23
Сотрудникам строительной фирмы не заплатили 4 миллиона
В Курске по факту невыплаты зарплаты сотрудникам одной из строительных организаций возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, руководство фирмы в полном объеме более двух месяцев не платило за труд 79 работникам. В результате перед потерпевшими, не получившими зарплату за январь — апрель, образовалась задолженность более 4 миллионов рублей. Устанавливаются обстоятельства преступления и виновные лица. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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