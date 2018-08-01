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Из Курской области выдворили 10 иностранцев

Вчера, 10:38
Из Курской области выдворили 10 иностранцев
В июле курские приставы препроводили до пунктов пропуска через Государственную границу России 10 иностранных граждан. Всего же за 7 месяцев 2018 года административному выдворению подверглись 60 иностранцев. Среди них граждане Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама, Индии, Шри-Ланки. Выдворение иностранных граждан проводится на основании решения суда. Поводом для принятия такого решения являются нарушение сроков пребывания на территории России либо нарушение правил трудовой деятельности. Также в отношении виновного лица применяются дополнительные административные меры – наложение штрафа и запрет въезда в нашу страну в течение пяти лет. 

 

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