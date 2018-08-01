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Под Курском в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

Вчера, 11:38
Под Курском в ДТП с маршруткой пострадали семь человек
Накануне вечером в Курском районе в ДТП с участием общественного транспорта пострадали 7 человек. По информации Госавтоинспекции, около 20 часов на 10-м километре автодороги «Курск-Шумаково-Полевая» столкнулись легковушка «Форд Фокус» и маршрутная «Газель». После столкновения микроавтобус съехал в кювет. В результате ДТП пострадали семь женщин – пассажирки «Газели». Всех с травмами различной степени тяжести доставили в 4-ю городскую больницу.
Добавим, это не единственная авария с участием пассажирского транспорта, которая случилась 13 августа. Так, в Курске на улице Сумская водитель ПАЗа врезался в стоящий у края проезжей части автомобиль «АУДИ 100». Травмы получили женщина и 6-летний ребенок. Пострадавших пассажиров направили в лечебное учреждение.

 

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