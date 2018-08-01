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В Фатежском районе при выполнении капремонта выявили мошенничество на миллион

Вчера, 12:02
В Фатежском районе при выполнении капремонта выявили мошенничество на миллион
Оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Курской области установили факт мошенничества, совершенного в особо крупном размере при производстве капитального ремонта кровли одного из зданий, относящегося к сфере социального обслуживания населения в Фатежском районе. По версии следствия, подрядчик при сдаче объекта включил в акт приемки работы, которые фактически не были выполнены. Принимающая же сторона этот акт подписала. Ущерб от противоправных действий превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Назначены экспертизы. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

 

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