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Пьяные водители устроили две аварии с пострадавшими

Вчера, 12:23
Пьяные водители устроили две аварии с пострадавшими
13 августа в Курской области пьяные автомобилисты стали виновниками двух ДТП с пострадавшими- говорится в сводке ГИБДД. Первая авария произошла около двух часов ночи в поселке Солнцево. 39-летний мужчина сел нетрезвым за руль ВАЗа 99-й модели, выехал на встречку, где врезался в «пятёрку». Травмы получил 20-летний водитель ВАЗ-2105, его доставили в ближайшую райбольницу. 
Чуть позже в Железногорске пьяный 46-летний водитель «Рено Дастер» не справился с управлением и столкнулся со встречным УАЗом.  В этом ДТП травмы получила 58-летняя пассажирка УАЗика, она самостоятельно обратилась в лечебное учреждение.

 

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