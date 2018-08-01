Пьяные водители устроили две аварии с пострадавшими

13 августа в Курской области пьяные автомобилисты стали виновниками двух ДТП с пострадавшими- говорится в сводке ГИБДД. Первая авария произошла около двух часов ночи в поселке Солнцево. 39-летний мужчина сел нетрезвым за руль ВАЗа 99-й модели, выехал на встречку, где врезался в «пятёрку». Травмы получил 20-летний водитель ВАЗ-2105, его доставили в ближайшую райбольницу.

Чуть позже в Железногорске пьяный 46-летний водитель «Рено Дастер» не справился с управлением и столкнулся со встречным УАЗом. В этом ДТП травмы получила 58-летняя пассажирка УАЗика, она самостоятельно обратилась в лечебное учреждение.



