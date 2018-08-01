поиск по сайту
 

Московский Кредитный банк усовершенствовал интернет-банкинг

Вчера, 16:23
Московский Кредитный банк усовершенствовал интернет-банкинг
Московский Кредитный банк, принадлежащий предпринимателю Роману Авдееву, усовершенствовал интернет-банкинг «МКБ Онлайн», предназначенный для операций физических лиц. Версия «МКБ Мобайл» запущена еще в начале июня. «МКБ Онлайн» позволяет клиентам в режиме онлайн осуществлять внутрибанковские переводы по всем типам карт и демонстрирует лимит для бесплатного обналичивания средств в любых банкоматах России. Лимит на снятие наличных в сторонних банкоматах для клиентов установлен в размере 30 тыс. рублей (эквивалент в валюте). Минимальная сумма по транзакции не должна быть меньше 3 тыс. рублей. Операции в финансовых структурах-партнерах МКБ проводятся по старым правилам. Ознакомиться с условиями снятия средств можно на официальном сайте Московского кредитного банка.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама