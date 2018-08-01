Московский Кредитный банк усовершенствовал интернет-банкинг
Вчера, 16:23
Московский Кредитный банк, принадлежащий предпринимателю Роману Авдееву, усовершенствовал интернет-банкинг «МКБ Онлайн», предназначенный для операций физических лиц. Версия «МКБ Мобайл» запущена еще в начале июня.
«МКБ Онлайн» позволяет клиентам в режиме онлайн осуществлять внутрибанковские переводы по всем типам карт и демонстрирует лимит для бесплатного обналичивания средств в любых банкоматах России.
Лимит на снятие наличных в сторонних банкоматах для клиентов установлен в размере 30 тыс. рублей (эквивалент в валюте). Минимальная сумма по транзакции не должна быть меньше 3 тыс. рублей. Операции в финансовых структурах-партнерах МКБ проводятся по старым правилам. Ознакомиться с условиями снятия средств можно на официальном сайте Московского кредитного банка.