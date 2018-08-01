Из-за репетиции парада в Курске перекроют дороги

Сегодня в Курске перекроют движение транспорта. Это коснется тех улиц, по которым 23 августа в честь 75-летия Курской битвы пройдут военный парад и марш духовых оркестров. Потребуется несколько тренировок пеших расчетов и механизированной колонны. Сегодня из-за репетиции с 2-х часов дня до 9 вечера будет закрыта улица Карла Маркса от поворота на «Метро» до поста ГИБДД. С 4-х до 9-ти перекроют и проспект Победы от здания ГИБДД до ТЦ «Триумф» и в обратном направлении. Движение пассажирского транспорта из центра в поселок Северный и обратно организуют через Светлую и Фестивальную. Водители легкового автотранспорта смогут проехать по улицам Дубровинского, Гудкова, Фестивальной. Будет ограничен въезд со стороны поста ГИБДД от автодороги М-2 в направлении Триумфальной арки. Движение троллейбусов по маршрутам №1 и 8 приостановят.