поиск по сайту
 

В Курчатове рецидивист на улице избил четырех женщин

Сегодня, 08:10
В Курчатове рецидивист на улице избил четырех женщин
Под административным арестом находится житель Курчатова. Он бил на улицах города атомщиков незнакомых женщин. Полиции известно о четырех потерпевших. Все нападения происходили в дневное время в начале августа. По информации УМВД, в первый день мужчина напал на двух жительниц Курчатова, на следующие сутки от его действий пострадали еще две женщины. Потерпевшим до 40 лет. После нападения одна из них проследовала за нападавшим, он спрятался от нее в медучреждении. Женщина помещала ему покинуть здание и вызвала полицию. Дебошира задержали. Им оказался неоднократно судимый местный житель. Сейчас по решению суда он отбывает 15 суток административного ареста. В отношении нападавшего уже возбудили два уголовных дела. По остальным случаям так же будет принято процессуальное решение.
 
 
Фото "Курчатов ТВ" - пострадавшие Анна Караева и Наталья Прохорченко

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама