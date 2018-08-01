В Курчатове рецидивист на улице избил четырех женщин

Под административным арестом находится житель Курчатова. Он бил на улицах города атомщиков незнакомых женщин. Полиции известно о четырех потерпевших. Все нападения происходили в дневное время в начале августа. По информации УМВД, в первый день мужчина напал на двух жительниц Курчатова, на следующие сутки от его действий пострадали еще две женщины. Потерпевшим до 40 лет. После нападения одна из них проследовала за нападавшим, он спрятался от нее в медучреждении. Женщина помещала ему покинуть здание и вызвала полицию. Дебошира задержали. Им оказался неоднократно судимый местный житель. Сейчас по решению суда он отбывает 15 суток административного ареста. В отношении нападавшего уже возбудили два уголовных дела. По остальным случаям так же будет принято процессуальное решение.

Фото "Курчатов ТВ" - пострадавшие Анна Караева и Наталья Прохорченко

