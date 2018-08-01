Из-за жары спасатели патрулируют Мокву и Солянку на мотоциклах

Из-за установившейся жары и четвертого класса пожарной опасности курские спасатели возобновляют патрулирование на мотоциклах урочищ Моква и Солянка. Также продолжает функционировать мобильный пожарный пост на территории лагеря имени Ульяны Громовой. Патруль на мотоциклах и квадроциклах позволит оперативно выявлять нарушения правил пожарной безопасности – отметили в МЧС. Дежурят спасатели и представители ответственных ведомств с 9 утра до 9 вечера. Следят за обстановкой и с помощью беспилотника, он ежедневно поднимается в воздух, чтобы проверить участки, подверженные угрозе возникновения пожара.