поиск по сайту
 

Из-за жары спасатели патрулируют Мокву и Солянку на мотоциклах

Сегодня, 08:13
Из-за жары спасатели патрулируют Мокву и Солянку на мотоциклах
Из-за установившейся жары и четвертого класса пожарной опасности курские спасатели возобновляют патрулирование на мотоциклах урочищ Моква и Солянка. Также продолжает функционировать мобильный пожарный пост на территории лагеря имени Ульяны Громовой. Патруль на мотоциклах и квадроциклах позволит оперативно выявлять нарушения правил пожарной безопасности – отметили в МЧС. Дежурят спасатели и представители ответственных ведомств с 9 утра до 9 вечера.  Следят за обстановкой и с помощью беспилотника, он ежедневно поднимается в воздух, чтобы проверить участки, подверженные угрозе возникновения пожара.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама