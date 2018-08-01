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В Курскую область не пустили 40 тонн подозрительных яблок из Молдовы

Сегодня, 08:14
В Курскую область не пустили 40 тонн подозрительных яблок из Молдовы
В Курской области на границе развернули в Молдову две партии свежих яблок весом 40 тонн. Как пояснили в Россельхознадзоре, продукцию выявили в пункте пропуска Крупец при проведении фитосанитарного контроля. Нарушение законодательства в сфере карантина растений заключалось в несоответствии сведений об импортере и производителе в сертификате с информацией, указанной на упаковке. Подозрительные яблоки решили не впускать в страну и развернуть обратно.

 

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