Завтра Железнодорожный округ и центр Курска останутся без холодной воды

Завтра, 16 августа, значительная часть Курска останется без холодной воды.

Как сообщили в «Водоканале», в зоне отключения Железнодорожный округ и центр города – от улиц Никитская и Красный Октябрь до Невского-Сосновской. В частности, воды в четверг не будет на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Семеновская, Халтурина с прилегающими к ним, на улице Карла Маркса №№12;14 -33; 47; 51; ул.Никитская, 4, 4б, 6, 8. Ломакина, 1, 3.

Добавим, в привокзальной части Курска сейчас нет и горячей воды.

Справки по телефону 70-06-14.



