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Курянку за миллионный долг по алиментам отправили на исправительные работы

Сегодня, 09:37
Курянку за миллионный долг по алиментам отправили на исправительные работы
38-летняя курянка долгое время не платила алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. По решению суда она должна была каждый месяц перечислять треть своего заработка. Однако исполнять свои обязательства женщина не спешила, нигде не работала, на учет в центр занятости не становилась и никакой материальной помощи детям не оказывала. В результате задолженность по алиментам перевалила за 1 млн. руб. За неуплату без уважительных причин горе-мать привлекли к административной ответственности в виде 70 часов обязательных работ. Но на путь исправления женщина так и не встала и никаких мер для оплаты долга на содержание своих детей не предприняла. Тогда на злостную алиментщицу завели уголовное дело. Суд приговорил курянку к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства ежемесячно.

 

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