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Сегодня на орбиту выведут курские спутники «Танюша»

Сегодня, 11:42
Сегодня на орбиту выведут курские спутники «Танюша»
Сегодня космонавты Олег Артемьев, который является почетным профессором ЮЗГУ, и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос  и выведут на орбиту два курских наноспутника «Танюша». Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» откроется в 18.58 по московскому времени. Вывод спутников на орбиту можно посмотреть он-лайн на сайте Роскосмоса. В открытом космосе Артемьев и Прокопьев проведут более 6 часов. Сергей Прокопьев выходит за пределы Международной космической станции впервые. Для Олега Артемьева это третий выход в открытый космос.

 

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