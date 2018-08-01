Сегодня на орбиту выведут курские спутники «Танюша»

Сегодня космонавты Олег Артемьев, который является почетным профессором ЮЗГУ, и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос и выведут на орбиту два курских наноспутника «Танюша». Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» откроется в 18.58 по московскому времени. Вывод спутников на орбиту можно посмотреть он-лайн на сайте Роскосмоса. В открытом космосе Артемьев и Прокопьев проведут более 6 часов. Сергей Прокопьев выходит за пределы Международной космической станции впервые. Для Олега Артемьева это третий выход в открытый космос.



