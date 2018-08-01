Неопытный водитель ночью протаранил магазин в центре Курска

Сегодня ночью в центре Курска автомобиль врезался в крыльцо магазина. 18-летний водитель Volkswagen Polo около двух часов ночи ехал по улице Радищева. Как сообщили в ГИБДД, молодой человек не справился с управлением и врезался в перила магазинов, которые расположены на первом этаже жилого дома. Водителя с травмами госпитализировали. Очевидцы происшествия в соцсетях утверждают, что Volkswagen разогнался до 140 км\ч. Самая распространённая версия случившегося - «у машины заклинило колесо». В причинах происшествия разбираются автоинспекторы.

Фото vk.com "АВТОКАДР_46 ДТП"











