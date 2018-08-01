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По сбору зерна Курская область уступила только Кубани

Сегодня, 12:24
По сбору зерна Курская область уступила только Кубани
В Курской области завершили уборку зерновых. Валовый сбор зерна составил около 3,7 миллиона тонн. По этому показателю наш регион  - на первом месте в ЦФО и на втором в России, уступая только Краснодарскому краю. Уборочная страда в этом году началась на две недели раньше обычного. Потом помешали дожди. Они шли по всему региону примерно две недели. Зерновые начали прорастать на корню. Только оперативность комбайнеров, механизаторов и водителей помогла сохранить урожай. Работа на полях шла круглосуточно. Все комбайнеры были обеспечены питанием. При наличии современной сельхозтехники и прогрессивных агротехнологий курские земледельцы в среднем за сутки убирали до 70 тысяч гектаров зерновых культур.

 

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