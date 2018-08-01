поиск по сайту
 

В Щигровском районе пассажир угнал у таксиста машину

Сегодня, 12:34
В Щигровском районе пассажир угнал у таксиста машину
Полицейские по «горячим» следам задержали подозреваемого в угоне машины. Злоумышленник через диспетчерскую службу заказал автомобиль для поездки из Курска в Щигровский район. Подъехав к месту назначения, он сообщил, что денег для оплаты поездки у него нет. Подозреваемый обещал попросить взаймы у знакомого жителя последнего дома на улице, где попросил водителя выйти за необходимой суммой, а сам в это время угнал машину. Уже через полчаса после обращения в полицию автомобил обнаружили сотрудники ДПС. 26-летнего подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения задержали и доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль без технических повреждений уже вернули владельцу.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама