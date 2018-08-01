В Щигровском районе пассажир угнал у таксиста машину

Полицейские по «горячим» следам задержали подозреваемого в угоне машины. Злоумышленник через диспетчерскую службу заказал автомобиль для поездки из Курска в Щигровский район. Подъехав к месту назначения, он сообщил, что денег для оплаты поездки у него нет. Подозреваемый обещал попросить взаймы у знакомого жителя последнего дома на улице, где попросил водителя выйти за необходимой суммой, а сам в это время угнал машину. Уже через полчаса после обращения в полицию автомобил обнаружили сотрудники ДПС. 26-летнего подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения задержали и доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль без технических повреждений уже вернули владельцу.



