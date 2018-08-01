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Завтра в Курской области ожидаются грозы и сильный ветер

Сегодня, 14:53
Завтра в Курской области ожидаются грозы и сильный ветер
Завтра в Курской области на смену сухой жаркой погоде придут грозы. Штормовое предупреждение распространило МЧС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра. В четверг утром и днём местами возможен небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах - гроза. Ветер может усилиться до 13-18 м/с. При этом температура воздуха днем от 26  до 31 градуса. Спасатели призывают курян во время грозы и сильного ветра быть осторожными, избегать старых деревьев и слабо укрепленных конструкций. 

 

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