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В Железногорске пьяный мужчина убил бывшую жену

Вчера, 15:51
В Железногорске пьяный мужчина убил бывшую жену
Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Железногорска, его подозревают причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей.
Как рассказали в СК, в первых числах августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения вдвоем в квартире с бывшей супругой, во время ссоры ударил ее головой об стену. Так женщина получила  закрытую черепно-мозговую травму. 13 августа 36-летняя потерпевшая от причиненных подозреваемым тяжких телесных повреждений скончалась в той же квартире.
Подозреваемый уже задержан, решается вопрос о заключении его под стражу и предъявлении обвинения. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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