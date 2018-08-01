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В Курске 24-летний уклонист попал на скамью подсудимых

Вчера, 16:08
В Курске 24-летний уклонист попал на скамью подсудимых
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Курска. Молодого человека признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. Как сообщили в прокуратуре, курянин, признанный годным к военной службе с незначительными ограничениями, был уведомлен о необходимости явиться во время осеннего призыва 2017 года в военкомат для прохождения медицинской комиссии. Однако молодой человек проигнорировал все повестки и без уважительных причин так и не явился. Суд приговорил уклониста к штрафу в 15 тысяч рублей.

 

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