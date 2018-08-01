На Театральной площади прозвучат песни Мулермана

Курская филармония продолжает серию концертов «Музыка для всех». Очередной концерт, который состоится вечером 18 августа, посвящен творчеству народного артиста России Вадима Мулермана. К концу 60-х Мулерман стал одним из самых узнаваемых и популярных исполнителей лирической и гражданской советской песни. Спетые им композиции сразу становились хитами. Когда он ехал на гастроли, к поезду цепляли дополнительные вагоны для поклонниц. Советская хоккейная команда не начинала игру, пока не прозвучит его шлягер «Трус не играет в хоккей». Его хиты звучали на танцах и в мультфильме «Ну, погоди!». Концерт состоится на Театральной площади в субботу, 18 августа, начало в 18 часов.



