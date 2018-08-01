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Сотрудники Курскэнерго в первом полугодии 2018 года выявили 176 фактов хищений электроэнергии

Вчера, 17:59
Сотрудники Курскэнерго в первом полугодии 2018 года выявили 176 фактов хищений электроэнергии
Борьбой с хищениями электроэнергии филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  занимается системно. Одним из наиболее действенных методов являются регулярные проверки приборов учета и осмотры линий электропередачи на предмет незаконных подключений.
За 6 месяцев 2018 года  сотрудниками филиала выявлено 176  фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Общий объем незаконно потребленной электроэнергии составил свыше 1,3 млн кВт*ч.  Сумма причиненного ущерба превышает 2,5 млн рублей. Материалы проверок по всем фактам направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности в соответствии со ст. 7.19 КоАП РФ и уголовной ответственности в соответствии со ст. 165 УК РФ. По выявленным фактам незаконного потребления электроэнергии проводится работа по взысканию задолженности с недобросовестных потребителей, а в случае не оплаты   задолженность будет взыскиваться принудительно, в судебном порядке, с возложением на виновных всех судебных расходов.
Следует отметить, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за энерговоровство. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии. 
От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.
Для повышения эффективности борьбы с хищениями используется  «прямая  линия» энергетиков. О фактах бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, кражи энергетического оборудования можно сообщить по телефону 8-800-50-50-115, либо направляя сообщения по номеру +7 915-38-000-38 в Viber (все звонки и сообщения бесплатные), а также в районы электрических сетей Курскэнерго.

 

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