Сегодня утром в ДТП под Курском погибли два человека

Сегодня около 11 часов утра под Курском произошла авария с участием трех машин, в которой погибли два человека. По информации Госавтоинспекции, на трассе М-2 Крым недалеко от Селиховых дворов столкнулись УАЗ, фура «Вольво» и мусоровоз. По предварительным данным, 59-летний водитель фуры врезался в попутный УАЗик. УАЗ выбросило на встречку, где он попал под колеса мусоровоза КамАЗ. От удара мусоровоз опрокинулся на бок. Погиб 53-летний водитель УАЗа и пассажир, личность которого устанавливается. На месте работают сотрудники ГИБДД и полиции.

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