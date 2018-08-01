Завтра «Правомобиль» побывает в Обоянском и Медвенском районах

По Курской области снова проедет «Правомобиль». Завтра он побывает в Обоянском и Медвенском районах. В Обояни он будет работать с 11 до 13 часов в местном центре досуга и кино «Россия». В Медвенке «Правомобиль» пробудет с 14.30 до 17 часов в районном ДК. Напомним, проект направлен на предоставление доступной и бесплатной юридической помощи жителям отдаленных районов. С 2015 года «Правомобиль» выполнил 17 выездов, проехал почти 4 тысячи километров, консультации юристов, адвокатов, представителей различных ведомств получили более 700 курян.