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Завтра «Правомобиль» побывает в Обоянском и Медвенском районах

Сегодня, 14:02
Завтра «Правомобиль» побывает в Обоянском и Медвенском районах
По Курской области снова проедет «Правомобиль». Завтра он побывает в Обоянском и Медвенском районах. В Обояни он будет работать с 11 до 13 часов в местном центре досуга и кино «Россия». В Медвенке «Правомобиль» пробудет с 14.30 до 17 часов в районном ДК. Напомним, проект направлен на предоставление доступной и бесплатной юридической помощи жителям отдаленных районов. С 2015 года «Правомобиль» выполнил 17 выездов, проехал почти 4 тысячи километров, консультации юристов, адвокатов, представителей различных ведомств получили более 700 курян.

 

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