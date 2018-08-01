Пьяная курянка зарезала свою дочь

Перед судом предстанет 52-летняя жительница Курска за убийство своей дочери. Расследование уголовного дела уже завершено.

По данным СК, вечером 27 июня между женщиной и ее 29-летней дочерью в квартире, где они проживали, во время распития спиртного произошел конфликт. Пьяная мать схватила нож и нанесла дочери несколько ударов. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.