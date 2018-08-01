Футболисты «Авангарда» разгромили команду осужденных

Необычный футбольный матч состоялся в курской колонии №2. В гости к заключенным пожаловали игроки клуба «Авангард». Они провели товарищеский матч с осужденными, которые стали победителями чемпионата УФСИН России по Курской области по футболу-2018. Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 6:2. В завершении прошла церемония награждения. Команде осужденных вручили памятные подарки. Для футболистов накрыли стол и подарили от исправительного учреждения огромный пирог.



