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Усадьбу Марьино посетил прапраправнук князя Барятинского

Сегодня, 18:27
Усадьбу Марьино посетил прапраправнук князя Барятинского
В усадьбу Марьино из Страсбурга приехал Владимир Барятинский - прямой потомок основателя усадьбы Ивана Барятинского. Владимир – его прапраправнук. Барятинский - продавец книжного магазина, француз по паспорту и русский по крови. «Что чувствуете, глядя на утраченное наследство?» - вопрос, который задают все журналисты, потомок княжеского рода деликатно опускает. О своей голубой крови Барятинский узнал в зрелом возрасте, сейчас он изучает историю рода и мечтает найти редкие литературные источники, написанные его предками. Одна проблема - русский язык дается нелегко. После отдыха в Марьино супруги Барятинские планируют снять по соседству небольшой домик и пожить «ближе к народу». Они надеются, что это не последний их визит в Россию.
 
По материалам ГТРК "Курск"

 

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