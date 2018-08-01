Усадьбу Марьино посетил прапраправнук князя Барятинского

В усадьбу Марьино из Страсбурга приехал Владимир Барятинский - прямой потомок основателя усадьбы Ивана Барятинского. Владимир – его прапраправнук. Барятинский - продавец книжного магазина, француз по паспорту и русский по крови. «Что чувствуете, глядя на утраченное наследство?» - вопрос, который задают все журналисты, потомок княжеского рода деликатно опускает. О своей голубой крови Барятинский узнал в зрелом возрасте, сейчас он изучает историю рода и мечтает найти редкие литературные источники, написанные его предками. Одна проблема - русский язык дается нелегко. После отдыха в Марьино супруги Барятинские планируют снять по соседству небольшой домик и пожить «ближе к народу». Они надеются, что это не последний их визит в Россию.

По материалам ГТРК "Курск"