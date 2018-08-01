Крупная дорожная компания «обжигается на молоке»

Желание расширить и диверсифицировать бизнес – вполне нормально для крупных предпринимателей. Однако свои планы лучше всего соотносить с опытом в новых сферах и с собственными силами и ресурсами.

Компания «Асдор», специализировавшаяся до 2010 года только на дорожном строительстве, решила расширить свой бизнес. Учредители холдинга Лобунцов, Шалимов, Лупанов и главный движущий элемент группы — семья Макеевых разработали проект по созданию молочно-производственного комплекса «Вощажниково» в Ярославской области. Комплекс по задумке авторов проекта должен был охватить четыре крупных объекта – три молочных фермы и один МПЗ (молочно-перерабатывающий завод).

На весь проект, по подсчетам предпринимателей, необходимо было привлечь инвестиции в размере 7 млрд рублей. Однако из собственных ресурсов никто не собирался его финансировать. Тут очень кстати пришелся интерес к проекту со стороны директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова. Не долго думая, он одобрил кредитную линию на 6,4 млрд рублей.

Но спустя несколько лет, в 2016 году, «Асдор» оказался на грани банкротства. Дело в том, что за три года до этого АО СХП «Вощажниково» перевело «Асдору» аванс на строительство ключевого объекта проекта – МПЗ – в размере 2 миллиардов рублей. Это было в 2013 году, и за последующие три года был возведен… лишь каркас завода. По оценкам специалистов, работы были проделаны примерно на 0,5 млрд рублей, тогда как остальные 1,5 млрд бесследно исчезли.

«Вощажниково» снова обращается в ВЭБ с просьбой дофинансировать проект, но в этот момент оказывается, что Ильгиз Валитов получил 4 года тюрьмы за хищения и махинации с аналогичными кредитами крупнейшему российскому производителю индейки ООО «Евродон». Скорее всего, если бы не это обстоятельство, новая заявка также была бы одобрена, и новые государственные деньги снова начали бы разворовывать.

Когда выяснилось, что дофинансировать банковскими деньгами проект не удастся, АО СХП «Вощажниково» обращается в суд с требованием взыскать с «Асдора» уплаченный аванс. А «Асдор» признает себя банкротом. Как результат – само «Вощажниково» тоже может быть признано банкротом, ведь выплатить кредит Внешэкономбанка в такой ситуации у них вряд ли получится.

Сергей Негляд, гендиректор «Вощажниково», объяснил такие большие потери и низкую рентабельность сложностями конкуренции: «Старые комплексы без долговой нагрузки могут позволить себе более дешевое молоко, хотя их сырьё хуже по качеству, чем молоко с нового предприятия, у которого молоко дорогое», - сказал он.

Теперь же новому главе ВЭБ Игорю Шувалову предстоит распутывать сложные схемы своих предшественников. И на решение проблем необеспеченных кредитов, невозвратных долгов и преднамеренных банкротств может уйти не один год.

Источник - https://mos.news/news/ekonomika_i_biznes/smozhet_li_dorozhnaya_firma_iz_moskvy_vernut_vneshekonombanku_dengi_vzyatye_na_stroitelstvo_molochno/