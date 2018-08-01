19-летний курянин пытался ограбить семью бывшей учительницы

19-летнего жителя Фатежского района направили в колонию за разбойное нападение на односельчанина. Как рассказали в прокуратуре, весной молодой человек выпивал с отчимом. Пьяный парень решил ограбить своих односельчан. Вооружившись ножом и молотком, злоумышленник направился к дому своей бывшей учительницы. В одной из комнат он увидел 65-летнего хозяина. Тот потребовал уйти. Курянин набросился на него, но пенсионер оказал незваному гостю сопротивление. Нападавший, выронив орудия преступления, убежал. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Суд признал его виновным в разбое и приговорил к 5 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 20 тысяч рублей.