19-летний курянин пытался ограбить семью бывшей учительницы
Сегодня, 08:04
19-летнего
жителя Фатежского района направили в колонию за разбойное нападение на
односельчанина. Как рассказали в прокуратуре, весной молодой человек выпивал с
отчимом. Пьяный парень решил ограбить своих односельчан. Вооружившись ножом и
молотком, злоумышленник направился к дому своей бывшей учительницы. В одной из
комнат он увидел 65-летнего хозяина. Тот потребовал уйти. Курянин набросился на
него, но пенсионер оказал незваному гостю сопротивление. Нападавший, выронив
орудия преступления, убежал. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Суд
признал его виновным в разбое и приговорил к 5 годам колонии строгого режима, а
также штрафу в 20 тысяч рублей.