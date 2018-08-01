На торжества в честь 75-летия Победы в Курской битве ждут делегации из 45 регионов

В торжествах в честь 75-летия Победы в Курской битве примут участие гости и ветераны не только со всей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья. Ожидаются делегации из 45 регионов, а также ветеранские организации из Харькова, ДНР и ЛНР, Армении. По традиции празднования начнутся с возложений венков и цветов на курских мемориалах. 22 августа в драмтеатре выступит ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. А в филармонии планируется концерт ансамбля Западного военного округа. 23 августа после возложения цветов на мемориале «Курская дуга» пройдет парад войск. В нем примут участие около 1,5 тысячи человек. Впервые пройдут более 80 единиц бронетанковой техники. А в небе над Курском пролетят более 20 единиц истребителей, бомбардировщиков, самолётов транспортной и армейской авиации. Затем устроят «Фронтовой обед», он будет сопровождаться выступлением артистов с песнями военных лет. В параде духовых оркестров примут участие 22 коллектива. Специально в Курск приедет сводный духовой оркестр 154-го Преображенского полка. На Красной площади выступят местные артисты, коллективы из других регионов и звезды российской эстрады. В 10 вечера торжества завершатся праздничным салютом.



