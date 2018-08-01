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В Минске заложили капсулу с землей с мест сражений на Курской дуге

Сегодня, 08:12
В Минске заложили капсулу с землей с мест сражений на Курской дуге
Видеомост связал Курск и Минск, где в крипте храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, прошла закладка капсулы с землей, привезенной с мест сражений на Курской дуге. Свой вклад в нее внес и белорусский народ. За отвагу и мужество в боях летом 1943 года звания Героя Советского Союза удостоены около 40 уроженцев Беларуси. В онлайн-режиме к церемонии присоединились и куряне.
 
 
Фото "Белта"

 

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