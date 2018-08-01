В Курском районе водитель сбил женщину и скрылся

Ранним утром в Курском районе водитель сбил пешехода и скрылся. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 7 часов в деревне Полевая. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 31-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части, однако переходить ее не собиралась. Пострадавшую с ушибами доставили в 4-ю горбольницу. Водитель с места ДТП скрылся. Теперь его разыскивает полиция.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по данному дорожно-транспортному происшествию, просят сообщить по телефону 02, с мобильного – 102, или по телефону дежурной части ОМВД России по Курскому району 56-67-02.



