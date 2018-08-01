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«Ибица» Филиппа Киркорова – волк в овечьей шкуре

Сегодня, 11:39
«Ибица» Филиппа Киркорова – волк в овечьей шкуре

Где граница между эпатажем и сумасбродством (а может даже сумасшествием)? Что допустимо делать, чтобы поразить публику? Отвечает знаток Филипп Киркоров. И ответ его – ВСЁ что угодно. Ему вторят соратники и подпевалы: Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Ани Лорак, дружно распевая слова песен, которые ни одна нормальная цензура не пропустила бы и, надо надеяться, не пропустит.

Среди подобных песен и композиция «Ibiza», пропагандирующая похоть, разврат и все сопутствующие явления. Под навязчивым танцевальным мотивом и сильно облегченным для восприятия текстом скрывается четкий сексуальный посыл, не говоря уже о плохо завуалированном мате в словах так называемого хита. Очевидно, исполнители держат слушателей за идиотов, не способных видеть истинный смысл за попсовой мишурой и блестками. Пора открыть им глаза. Подробнее в интернет-газете «Новый взгляд».

 

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