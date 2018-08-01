В Железногорске звезда "Битвы экстрасенсов" получил тростью в лоб

Скандалом завершилось выступление в Железногорске известного художника, артиста, участника 16-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Сергея Пахомова. Оно проходило в рамках местного арт-фестиваля. Пахом выступал с лекцией о "врачевании". Между гостем и одним из зрителей, который присутствовал на перфомансе, произошел конфликт, Пахома ударили по голове тростью. Ссора продолжилась на улице. Затем приехали полицейские и «скорая». Сергею Пахомову оказали первую медицинскую помощь.

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