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Курская полиция разбирается в инциденте с участником телешоу "Битва экстрасенсов"

Сегодня, 12:32
Курская полиция разбирается в инциденте с участником телешоу
Полиция разбирается в инциденте с участником телешоу "Битва экстрасенсов". Ранее мы рассказывали: скандалом завершилось выступление в Железногорске известного художника, артиста, участника 16-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Сергея Пахомова. Оно проходило в рамках местного арт-фестиваля. Пахом выступал с лекцией о "врачевании". Между гостем и одним из зрителей, который присутствовал на перфомансе, произошел конфликт, Пахома ударили по голове тростью. Ссора продолжилась на улице. Затем приехали полицейские и «скорая». Сергею Пахомову оказали первую медицинскую помощь. Как рассказала радио "Курс" начальник пресс-службы УМВД по Курской области Лилия Каменева, в полицию по этому поводу пострадавший не обращался, однако может это сделать в любом другом отделе по месту нахождения, затем информацию передадут в подразделение Железногорска. Об инциденте правоохранительные органы узнали из социальных сетей и зарегистрировали установленным порядком. "Информацию будут отрабатывать для установления обстоятельств произошедшего", - заявила представитель УМВД. 

 

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