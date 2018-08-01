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В Кореневском районе пенсионер до смерти избил топором мужчину

Сегодня, 12:55
В Кореневском районе пенсионер до смерти избил топором мужчину
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". В преступлении подозревается 68-летний житель деревни Вишневка Кореневского района.
По версии следствия, вечером 8 августа к пенсионеру в гости пришел 33-летний односельчанин, и они стали распивать спиртные напитки. Ххозяин дома заметил, что у него пропали 2 тысячи рублей, он стал предъявлять претензии гостю, и между ними завязался скандал, переросший в драку. Пенсионер схватил топор и нанес множество ударов обухом. Затем он вытолкнул потерпевшего из дома, закрыл дверь и пошел спать. Утром мужчина обнаружил односельчанина мертвым и сообщил об этом, однако первоначально не признавался в совершенном преступлении.
Подозреваемый находится под стражей, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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