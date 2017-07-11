В Курске скончалась ветеран Любовь Козинец

В Курске простились с ветераном Великой Отечественной войны Любовью Козинец. Она скончалась у себя дома около двух недель назад в возрасте 96 лет. Однако известно об этом стало только сейчас. Любовь Григорьевна в годы войны работала в передвижном военном госпитале, возвращая к жизни бойцов Красной Армии. После Победы трудилась в больницах. Жила в старом доме на улице Павлова, ставшего печально известным после того, как кирпичная кладка обрушилась на припаркованные рядом машины. Ветерана обязали заплатить автовладельцам более 500 тысяч рублей, финансовую помощь Любови Козинец оказал предприниматель Николай Полторацкий. Как сообщают "Курские известия" со ссылкой на городской комитет соцобеспечения, о смерти ветерана в собесе узнали при обработке списков умерших за июль. В ведомстве заверили, что приняли бы участие в организации похорон, но родственники не афишировали печальное событие, видимо, чтобы избежать лишней шумихи.

Редакция радио "Курс" выражает соболезнования родным и близким ветерана.



