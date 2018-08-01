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Курянин украл зерно на треть миллиона рублей

Сегодня, 15:45
Курянин украл зерно на треть миллиона рублей
В Касторенском районе установлен подозреваемый в краже крупной партии зерна. Полицейские предотвратили передачу похищенной пшеницы третьим лицам. Из комбайна на поле злоумышленник тайно загрузил в свой КАМАЗ 33 тонны зерна на сумму более 300 тысяч рублей. Перевезти их должен был знакомому. Заплатить ему обещали после реализации зерна. Полицейским, установившим по «горячим» следам факт хищения, удалось остановить 38-летнего водителя до начала отгрузки. На месте он сознался в содеянном. Зерно скоро вернут законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция предполагает, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному преступлению.

 

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