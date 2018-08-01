Город приводят в порядок к 75-летию победы в Курской битве

До торжеств в честь 75-летия битвы на Огненной дуге осталось всего несколько дней. Как Курск готовится к празднику, рассказал председатель городского комитета ЖКХ Сергей Цуканов. По его словам, все запланированные работы на воинских мемориалах скоро будут завершены. Часть памятников привели в порядок еще в преддверии Дня Победы. На Мемориале павшим обновили гранитную облицовку центральной композиции, вход с улицы Ломакина, восстановили надписи на надгробьях офицерских могил, где требовалось, заменили тротуарное покрытие. На мемориале «Курская дуга» также отремонтированы гранитные облицовки памятников, покрашена военная техника. На работы выделяли 10 миллионов рублей. Параллельно приводят в порядок дороги. Уже готовы проспект Ленинского комсомола, Красная площадь, улицы ВЧК, Малых, Карла Маркса, 50 лет Октября, Магистральная, Дубровинского. Остается уложить новое покрытие на улице Красный Октябрь. Планируют управиться до конца августа. Близится к завершению и ямочный ремонт дорог. Есть и ложка дегтя. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» из 34 запланированных объектов полностью благоустроили только 5.



